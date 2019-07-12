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РИА Новости

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга

06:16
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.
Авторами инициативы стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России", — заявил в ходе слушаний Шерман.

Он добавил, что документ предусматривает и механизм для снятия санкций. Это станет возможным, если в Вашингтоне придут к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим.
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Сам проект оборонного бюджета, в который включена поправка, пока не одобрен. Если палата представителей и сенат утвердят документ, его отправят на подпись Дональду Трампу.
Ранее в конгресс внесли уже несколько подобных законопроектов, но их пока не рассматривали.
Практически сразу после президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме обвинения отвергли.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому делу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.
Как отметили в Кремле, аргументированных доказательств "российского вмешательства" Мюллер так и не представил.
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Конгресс СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
До чего же они жалкие. Недаром потомки убийц и рабовладельцев.
12 июля, 06:24
nnikolo.fedoseev
360711103425
Фиолетово... Путин как всегда их опять всех победит-переиграет!!!)))))... Многоходовочкой...)))))
12 июля, 06:53
мпмихаил пронин
1904440040
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