Эксперт рассказал, как Антарктиду будут спасать от микропластика

МОСКВА. 12 июл - РИА Новости. Общественные организации призвали страны отказаться от использования мыла, геля и кремов, которые содержат микропластик, на научных станциях в Антарктиде, сообщила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова.

Заявление было сделано на заседании Консультативных сторон договора об Антарктике в Праге, завершившемся на этой неделе.

Мельчайшие частицы пластика, которые активно используют в косметической промышленности, превратились в одну из основных угроз экологии планеты. Ученые обнаружили его в воде и в живых организмах. В Антарктике, которая до последнего времени считалась чистым от микропластика регионом, обнаружили концентрации пластика, соответствующие более населенным местам планеты.

"Научные станции, туристы и корабли обеспечивают загрязнение микропластиком вод Южного океана и Антарктиды. Микропластик содержится в пастах, кремах, мыле, которые используют ученые и туристы. Добавляют пластика флисовые материалы, из которых изготавливают одежду: микропластик оказывается в природе после стирки таких изделий. Если учесть, что тысячи ученых находятся на антарктических станциях постоянно и 40 тысяч человек посещают регион, как туристы, то это сильная нагрузка для нетронутой природы Антарктики", - сказала Жаркова.

Она уточнила, что Коалиция после заседания консультативных сторон об Антарктике, состоявшемся в Праге на этой неделе, рекомендовала странам закупать для научных станций мыло, шампуни и пасты, которые не содержат пластик, а также поставить улавливающие фильтры на стиральные машины.

"Антарктида - это территория, где действует международное соглашение, и она никому не принадлежит. Все вопросы решаются коллегиально и никто никого заставить не может, но мы рассчитываем, что наши рекомендации возымеют действие, потому что угроза от микропластика очевидна. То, как люди в Антарктиде справятся с микропластиком, станет примером для всего мира, потому что проблема - мирового масштаба", - пояснила Жаркова.

Микропластиком принято считать частицы пластика размером меньше пяти миллиметров. По оценкам ученых из университета в Утрехте, общее число частиц микропластика в 2014 году колеблется от 15 до 51 триллиона частиц, весом от 93 и 236 тысяч тонн. Они составляют 1% от мировых пластиковых отходов в океане. Однако, эксперты уточнили, что, скорее всего, оценки занижены из-за нехватки данных.