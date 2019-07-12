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РИА Новости

Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

05:58
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КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел конце января 2019 году. Правонарушитель после распития алкоголя вышел на перекресток и мешал машинам. Его задержали после того, как он начал угрожать, оскорблять представителей власти и замахнулся на полицейского. Когда на мужчину пытались надеть наручники, он вцепился зубами в кисть полицейского. Когда правонарушителя доставили в пункт полиции, ему удалось нанести удар ногой по предплечью укушенного им инспектора.
"В Кабанском районе вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти… Степанову с учетом рецидива преступлений назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следователи сообщили, что ранее мужчина неоднократно был судим за преступления имущественного характера. Последний раз был осужден за незаконный оборот наркотиков пять лет назад. На полицейских ранее мужчина не нападал.
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