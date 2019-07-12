Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T05:55Z
https://ria.ru/20190712/1556444824.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155628/95/1556289514_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_0596f3fba368024965973076c22dc49b.jpg
РИА Новости

В Тулуне 138 домов остаются подтопленными после паводка

05:55
632
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопленными в Тулуне Иркутской области из-за паводка остаются 138 домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.
"Подтопленными в Тулуне остаются 138 домов, где проживают 345 человек. Ведутся работы по сносу домов, не пригодных для жилья", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас к расчистке готовят Степную улицу и переулок Мясокомбинатский.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия подтопления в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
Вчера, 16:54
В Иркутской области военные дезинфицировали 50 соцобъектов и домов
Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.
От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.
000302
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьТулунПроисшествия
Рекомендуем
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
РИА
Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
Рубли
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Лента
новостей
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Мессенджер WhatsApp
Эксперты обнаружили вирус, маскирующийся под WhatsApp
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
В Крыму предупредили туристов о фальшивых сайтах по бронированию номеров
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Советские танки Т-34 атакуют в районе Прохоровки. 12. июля 1943 г.
"Инферно из горящих танков". Что выдумал о Курской битве немецкий журналист
Самолет Boeing 737 Max
Руководитель программы Boeing 737 MAX уходит в отставку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
10:02Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы "божественной шаурмы"
Лента новостейМолния