В Тулуне 138 домов остаются подтопленными после паводка

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопленными в Тулуне Иркутской области из-за паводка остаются 138 домов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС региона.

"Подтопленными в Тулуне остаются 138 домов, где проживают 345 человек. Ведутся работы по сносу домов, не пригодных для жилья", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас к расчистке готовят Степную улицу и переулок Мясокомбинатский.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.