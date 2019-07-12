Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, который позволит администрации добиться получения информации о том, сколько граждан США и других стран проживает в стране, не прибегая к вопросу о гражданстве в переписи населения 2020 года, свидетельствует текст указа, распространенный Белым домом.

Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы.

"Бюро переписи пришло к выводу на основании опыта, что административные записи, к которым у него есть доступ, могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения… Настоящим я приказываю всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством (торговли, в ведении которого находится перепись – ред.) в максимально дозволенном законом объеме", - говорится в указе.

Кроме того, Трамп распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая должна проработать вопросы доступа к информации с целью установить гражданство 100 процентов населения.

Ранее президент США заявил, что документ позволит министерству торговли получить доступ к базам данных Министерства внутренней безопасности и Управления социального страхования. К указу он решил прибегнуть после того, как пришел к выводу, что при дальнейшей борьбе администрации за право включить вопрос о гражданстве в анкеты грядущей переписи это не позволит провести ее в положенные сроки.

Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.