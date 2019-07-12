МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Instagram группы "На-На".

Ранее на Первом канале вышла программа "На самом деле", в финале которой показали скриншот переписки помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом.

Из нее следует, что они пытались придумать причину госпитализации продюсера.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что не знает, кто предоставил Первому каналу скриншот, и отметил, что "это никакое не доказательство".

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я глотаю ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды", — прокомментировал продюсер.

На кадрах, снятых в квартире Алибасова, видны лекарственные препараты, а также лист бумаги с рекомендациями по их приему.

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.