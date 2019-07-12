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РИА Новости

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

05:15
63895
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, показав лекарства, которые использует при лечении. Ролик опубликован в Instagram группы "На-На".
Ранее на Первом канале вышла программа "На самом деле", в финале которой показали скриншот переписки помощника Бари Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом.
Из нее следует, что они пытались придумать причину госпитализации продюсера.
Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что не знает, кто предоставил Первому каналу скриншот, и отметил, что "это никакое не доказательство".
Бари Алибасов
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Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала
"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я глотаю ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды", — прокомментировал продюсер.
На кадрах, снятых в квартире Алибасова, видны лекарственные препараты, а также лист бумаги с рекомендациями по их приему.
В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
Позже в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.
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Бари АлибасовШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Вся страна интересуется его зоровьем?)))) Что-то этот алкаш слишком высокого мнения о себе!!!Страна интересуется когда это ч м о угомонится!!!
12 июля, 06:50
APAlex Petroff
1130102
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