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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры

05:07
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
ДАМАСК, 12 июл - РИА Новости. Реставраторы из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры, пострадавших от рук боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), сообщил журналистам директор музея Оман Саад.
"Когда прибыли ИГ*, они стали разрушать оставшиеся скульптуры в первую очередь уничтожая лица. Эти части прибыли из Пальмиры после первого освобождения, когда сирийская армия освободила город и транспортировала все эти части в музей. Сейчас команда специалистов прибыла в Дамаск, чтобы заниматься реставрационными работами", - сказал он.
Специалисты реставрируют произведения искусства, ориентируясь на старые фотографии. Для восстановления реликвий реставраторы используют известь, привезенную из Пальмиры. "Хочется сохранить скульптуры для следующих поколений", - говорит реставратор Бассам Алиюб.
"Мы вывезли из Пальмиры все что смогли. Много скульптур было украдено боевиками. Из 10 тысяч экспонатов реставрировать теперь нужно треть", - добавила Хатта Зейятдин, которая так же работает над восстановлением изваяний.
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Восстановление памятников идет исключительно за счет бюджета Сирии. От таких международных организаций как ЮНЕСКО помощи в вопросах сохранения всемирного исторического наследия реставраторы не получают. "На мой взгляд, это политический вопрос, до этого они помогали - в 2014 и в 2015, но сейчас от них нет помощи. Это касается не только ЮНЕСКО, но и других миссий, которые работали здесь, буквально единицы сейчас помогают", - отметил руководитель музея Оман Саад.
Глава нацмузея затрудняется ответить на вопрос - сколько еще времени уйдет на восстановление. По его словам, при поддержке международного сообщества этот процесс можно было бы ускорить. "Невозможно сказать, нам нужна помощь всех, кто может помочь: различных миссий, всех, кто заинтересован в сохранении исторического наследия. По телевизору или в журналах рассказывают, как важно сохранить объекты культурного наследия в Сирии, но на деле мы этого не видим, помощи никакой нет", - сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) на территории ближневосточного государства. Сейчас на первый план выступают политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
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Война в СирииПальмираИсламское государствоСирияДамаск (город)
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