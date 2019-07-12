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РИА Новости

В Мексике скоро состоится новый суд над россиянином Макеевым

04:46
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МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Новое судебное заседание по делу обвиняемого в убийстве россиянина Алексея Макеева, находящегося в мексиканской тюрьме, состоится в ближайшее время, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мехико.
Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
Полицейский рядом с местом нападения на россиянина Алексея Макеева в Канкуне, Мексика. 20 мая 2017
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Несколько сотен человек в конце мая 2017 года окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. Летом 2017 года Макеев, обвиняемый в умышленном убийстве в Мексике, был помещен в одиночную камеру сроком на 1,5 года предварительного заключения.
На последнем заседании отсутствовал один из свидетелей, после чего было принято решение о проведении еще одного заседания. "Условия содержания Макеева соответствуют международным требованиям, при судебном процессе право на профессиональную государственную защиту и право изъясняться на родном языке через переводчика были соблюдены", - сказали в посольстве.
Российское дипломатическое представительство держит вопрос на контроле, поддерживает связь с представителями судебной власти, отметили дипломаты.
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Алексей МакеевМексикаРоссияВ мире
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