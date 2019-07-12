В Южно-Сахалинске локализовали крупный пожар на крыше дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали в пятницу возгорание на площади 200 квадратных метров на крыше многоквартирного четырехэтажного дома в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сообщение о возгорании крыши жилого дома на улице Ленина областного центра поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 11.01 (03.01 мск). Первый расчет прибыл на место через четыре минуты и в 11.35 локализовал огонь на площади 200 квадратных метров. Из здания самостоятельно и с помощью пожарных эвакуировались 23 жильца", - рассказал собеседник агентства.

На место происшествия прибыл мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он сообщил журналистам, что в 14.30 (06.00 мск) состоится оперативное совещание, на котором определят дальнейшие действия.