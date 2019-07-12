Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T04:41Z
https://ria.ru/20190712/1556444680.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40564/52/405645288_0:451:2037:1597_1036x0_80_0_0_e77fafbcc41b9afc12538272deab6b14.jpg
РИА Новости

В Южно-Сахалинске локализовали крупный пожар на крыше дома

04:41
437
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали в пятницу возгорание на площади 200 квадратных метров на крыше многоквартирного четырехэтажного дома в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сообщение о возгорании крыши жилого дома на улице Ленина областного центра поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона в 11.01 (03.01 мск). Первый расчет прибыл на место через четыре минуты и в 11.35 локализовал огонь на площади 200 квадратных метров. Из здания самостоятельно и с помощью пожарных эвакуировались 23 жильца", - рассказал собеседник агентства.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
03:02
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
На место происшествия прибыл мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он сообщил журналистам, что в 14.30 (06.00 мск) состоится оперативное совещание, на котором определят дальнейшие действия.
"При необходимости будем расселять людей. Для этих целей у нас действует эвакуационный пункт "Ласточка", можно воспользоваться арендой гостиниц. Мы также будем решать вопросы по компенсации ущерба в рамках нормативных актов, которые функционируют в городе", - заключил градоначальник.
000012
Обсудить 0
МЧСЮжно-СахалинскПроисшествия
Рекомендуем
Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года
РИА
Новости
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры
Пара делает селфи в районе Одайба, Япония
В пострадавших от землетрясения районах Японии туристам предоставят скидки
Париж, Франция
Во Франции проверят расходование госсредств министром экологии
Лента
новостей
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Тулуне 138 домов остаются подтопленными после паводка
В Гонолулу госпитализировали пострадавших от турбулентности авиапассажиров
Галерея Триумф. Групповая выставка Библиотека
В галерее "Триумф" открывается выставка, посвященная "книге художника"
В Южно-Сахалинске окажут помощь жильцам пострадавшего при пожаре дома
Депрессия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко
В ЦИК объяснили, когда выступления кандидатов не являются агитацией
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
Колосья пшеницы
Приморье с начала года в 28 раз увеличило экспорт пшеницы в КНДР
МЧС направит 64 водоналивные дамбы на Дальний Восток
В Китае из-за ливней и паводков погибли более 60 человек
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
Лента новостейМолния