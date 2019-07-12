Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T04:24Z
https://ria.ru/20190712/1556444576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152057/81/1520578141_0:0:3146:1771_1036x0_80_0_0_afa65b8ae5d056fe552d95e19b09f854.jpg
РИА Новости

Во Франции проверят расходование госсредств министром экологии

04:24
373
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПариж, Франция
Париж, Франция
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Париж, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп распорядился провести проверку в отношении главы минэкологии Франсуа дю Рюжи, который оказался в центре скандала в связи с обвинениями в нецелевом использовании госсредств, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сайт журналистских расследований Mediapart сообщил, что де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в 2017-2018 годах тратил государственные средства на шикарные обеды в кругу друзей. В последовавших материалах сообщается о ремонте в служебной резиденции, сделанном в личных целях, а также о квартире в окрестностях Нанта, которую он незаконно снимал по льготной цене.
Конверт с налоговой декларацией
7 мая, 13:29
Опрос показал, сколько россиян верят декларациям о доходах чиновников
В четверг премьер срочно вызвал де Рюжи, находившегося в рабочей поездке, в Париж. По итогам получасовой встречи Филипп поручил секретариату правительства провести тщательную проверку, которая "позволит подтвердить уважение существующих правил о необходимости образцового поведения всех министров".
Хотя де Рюжи отрицает все обвинения, он заявил, что готов возместить государству "каждое спорное евро".
200100
Обсудить 0
Эдуар ФилиппФранцияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США
РИА
Новости
В Гонолулу госпитализировали пострадавших от турбулентности авиапассажиров
Пара делает селфи в районе Одайба, Япония
В пострадавших от землетрясения районах Японии туристам предоставят скидки
Американский исполнитель R. Kelly
Певца Ар Келли арестовали в США за детскую порнографию
Лента
новостей
В Уругвае арестовали россиянина по обвинению в помощи итальянскому мафиозо
Вид на город Южно-Сахалинск
В Южно-Сахалинске локализовали крупный пожар на крыше дома
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
В Дамаске приступили к восстановлению древних барельефов из Пальмиры
Антарктида
Эксперт рассказал, как Антарктиду будут спасать от микропластика
Авиабилеты и паспорта
Названы страны, ставшие лидерами по популярности у россиян весной
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Тулуне 138 домов остаются подтопленными после паводка
Антарктида
Число туристов в Антарктиде вырастет вдвое, до 80 тысяч в 2020 году
В Мексике скоро состоится новый суд над россиянином Макеевым
В Долину Гёреме. Каппадокия
Каппадокию за полгода посетили полтора миллиона туристов
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
Владимир Джабаров
Предвыборным обещаниям Байдена вряд ли стоит верить, считает Джабаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:08Депутаты от ликвидированных партий сохранят полномочия до конца срока
10:06Главу уральского села арестовали по подозрению в преднамеренном банкротстве
10:04В Москве у профессора ВШЭ похитили 4,5 миллиона рублей
Лента новостейМолния