Во Франции проверят расходование госсредств министром экологии

Ранее сайт журналистских расследований Mediapart сообщил, что де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в 2017-2018 годах тратил государственные средства на шикарные обеды в кругу друзей. В последовавших материалах сообщается о ремонте в служебной резиденции, сделанном в личных целях, а также о квартире в окрестностях Нанта, которую он незаконно снимал по льготной цене.