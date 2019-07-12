Во Франции проверят расходование госсредств министром экологии

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп распорядился провести проверку в отношении главы минэкологии Франсуа дю Рюжи, который оказался в центре скандала в связи с обвинениями в нецелевом использовании госсредств, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сайт журналистских расследований Mediapart сообщил, что де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в 2017-2018 годах тратил государственные средства на шикарные обеды в кругу друзей. В последовавших материалах сообщается о ремонте в служебной резиденции, сделанном в личных целях, а также о квартире в окрестностях Нанта, которую он незаконно снимал по льготной цене.
В четверг премьер срочно вызвал де Рюжи, находившегося в рабочей поездке, в Париж. По итогам получасовой встречи Филипп поручил секретариату правительства провести тщательную проверку, которая "позволит подтвердить уважение существующих правил о необходимости образцового поведения всех министров".
Хотя де Рюжи отрицает все обвинения, он заявил, что готов возместить государству "каждое спорное евро".