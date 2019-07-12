В Гонолулу госпитализировали пострадавших от турбулентности авиапассажиров

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Тридцать человек, летевшие на рейсе авиакомпании Air Canada и пострадавшие от турбулентности, были госпитализированы в Гонолулу, где самолет совершил экстренную посадку, сообщает Тридцать человек, летевшие на рейсе авиакомпании Air Canada и пострадавшие от турбулентности, были госпитализированы в Гонолулу, где самолет совершил экстренную посадку, сообщает телеканал СВС

Ранее сообщалось о 35 легко пострадавших, которым не потребовалась госпитализация.

Авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс из Ванкувера в австралийский Сидней, уже миновал Гавайские острова, но был вынужден повернуть из-за неожиданного попадания в зону турбулентности на высоте 10 тысяч метров. Посадка в аэропорту столицы штата Гавайи Гонолулу произошла в 06.46 по местному времени (19.46 мск).

По последним данным, травмы получили 37 человек, 30 из которых были доставлены в больницу. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Сообщается, что речь идет о повреждениях головы, шеи, а также рассечениях.