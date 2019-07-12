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2019-07-12T04:12Z
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РИА Новости

В Уругвае арестовали россиянина по обвинению в помощи итальянскому мафиозо

04:12
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МОНТЕВИДЕО, 12 июл – РИА Новости. Гражданин России был отправлен в предварительное заключение на 90 дней по обвинению в сокрытии данных о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито в июне, говорится в решении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, еще два гражданина РФ, задержанные в среду в результате обыска в принадлежащем им кафе-пиццерии в Монтевидео, остались на свободе, но расследование против них продолжается. Одна из них – женщина.
"Теперь начнется исполнение этой превентивной меры, уже есть результаты экспертизы, которые пока не полные, а идея состоит в том, чтобы контролировать развитие этого дела (расследования) примерно в течение месяца и посмотреть, что еще к нему было добавлено", - заявила РИА Новости адвокат россиянина Паола Витале.
Штаб-квартира Интерпола
Вчера, 01:22
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона
Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Монтевидео Василиса Фофанова сообщила РИА Новости, что к задержанным россиянам был получен консульский доступ и посольство подключилось к ситуации. Фофанова уточнила, что задержанные уже несколько лет живут с видом на жительство в Уругвае.
Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня этого года он совершил побег.
Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей "Ндрангеты" пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.
При аресте у "кокаинового короля" были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.
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