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РИА Новости
Туризм

Число туристов в Антарктиде вырастет вдвое, до 80 тысяч в 2020 году

04:10
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© РИА Новости / Алексей НикольскийАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / Алексей Никольский
Антарктида. Архивное фото
МОСКВА. 12 июл - РИА Новости. Туристический поток в Антарктиду вырастет с 40 тысяч в прошлом сезоне до 80 тысяч в сезоне 2019-2020 годы, сообщила РИА Новости представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова.
Данные были озвучены на заседании консультативных сторон об Антарктике (Antarctic Treaty Consultative Parties), которое проходило в Праге на этой неделе.
"Специалисты дают прогнозы резкого роста туристического потока в Антарктиду. За сезон 2018-2019 в Антарктику приехало 40 тысяч человек, в сезон 2019-2020 ожидается уже 80 тысяч. На континент едут не только организованными группами, но и "дикие" туристы, которые покупают или фрахтуют суда и просто причаливают к Антарктике. Такой наплыв практически нетронутая природа не выдержит. Необходимо принять единые правила поведения в Антарктике", - сказала Жаркова.
Она отметила, что туристы пугают животных. "В прошлом году напугали тюленя, он от испуга побежал к обрыву, упал и разбился. Пингвинов тоже тревожат туристы, которые стремятся сделать хорошие кадры. Кроме всего прочего туристы давят яйца птиц", - рассказывает эксперт.
Жаркова также говорит о появлении новых для Антарктиды видов туризма. Например, прилетают вертолеты и спускают любителей фрирайда на Антарктические склоны.
Члены Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики призывают страны разработать и ввести правила посещения и пребывания на заповедном континенте.
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ТуризмАнтарктида
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