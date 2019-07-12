Число туристов в Антарктиде вырастет вдвое, до 80 тысяч в 2020 году

"Специалисты дают прогнозы резкого роста туристического потока в Антарктиду. За сезон 2018-2019 в Антарктику приехало 40 тысяч человек, в сезон 2019-2020 ожидается уже 80 тысяч. На континент едут не только организованными группами, но и "дикие" туристы, которые покупают или фрахтуют суда и просто причаливают к Антарктике. Такой наплыв практически нетронутая природа не выдержит. Необходимо принять единые правила поведения в Антарктике", - сказала Жаркова.