Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочном сложении полномочий, которые должны были официально закончиться через два месяца, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Полномочия Климова заканчивались в сентябре 2019 года. В единый день голосования 8 сентября назначены выборы нового главы города.

"Андрей Климов направил в Городскую думу Комсомольска-на-Амуре заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия с 17 июля. Дума рассмотрит заявление на очередном заседании, которое как раз состоится 17 июля", - сказал представитель мэрии.

По его словам, сейчас в городе идет кампания по выборам мэра. Закончилось выдвижение кандидатов на должность главы Комсомольска-на-Амуре. Климов не выдвигал свою кандидатуру и участвовать в выборах не будет.

Он уточнил, что на должность мэра претендуют 23 человека, как выдвиженцы от партий, так и самовыдвиженцы.

Единоросс Климов подает в отставку уже второй раз. В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление. Позже Климов отозвал документ и остался мэром до истечения законных полномочий в сентябре 2019 года.