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РИА Новости

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

03:58
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© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов
Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов
© Фото : Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочном сложении полномочий, которые должны были официально закончиться через два месяца, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Полномочия Климова заканчивались в сентябре 2019 года. В единый день голосования 8 сентября назначены выборы нового главы города.
"Андрей Климов направил в Городскую думу Комсомольска-на-Амуре заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия с 17 июля. Дума рассмотрит заявление на очередном заседании, которое как раз состоится 17 июля", - сказал представитель мэрии.
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По его словам, сейчас в городе идет кампания по выборам мэра. Закончилось выдвижение кандидатов на должность главы Комсомольска-на-Амуре. Климов не выдвигал свою кандидатуру и участвовать в выборах не будет.
Он уточнил, что на должность мэра претендуют 23 человека, как выдвиженцы от партий, так и самовыдвиженцы.
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Единоросс Климов подает в отставку уже второй раз. В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление. Позже Климов отозвал документ и остался мэром до истечения законных полномочий в сентябре 2019 года.
Комсомольск-на-Амуре — второй по величине город Хабаровского края, там сосредоточены крупные промышленные предприятия — авиастроительный и судостроительный заводы, где производят гражданские и военные суда, и нефтеперерабатывающий завод, ведется выплавка стали, создана территория опережающего развития. Это первый город в России, где начали реализовывать долгосрочный план комплексного социально-экономического развития. Он направлен на создание в городе комфортной среды проживания, повышение качества жизни и развитие промышленного потенциала.
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Андрей КлимовКомсомольск-на-АмуреПолитика
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