В Хабаровском крае возросло число госпитализированных пациентов интерната

ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Количество госпитализированных пациентов психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, заболевших кишечной инфекцией, увеличилось до 21, сообщил РИА Новости в пятницу министр здравоохранения края Александр Витько.
Ранее сообщалось, что вспышка инфекции произошла среди пациентов интерната в среду. Заболели 197 человек, из которых 19 госпитализированы. Для остальных создан инфекционный стационар. СК возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"В течение последних суток в больницу было доставлено еще два пациента, сейчас в больнице 21. Остальные проходят лечение на базе интерната. Все они изолированы. Главное, что вспышка инфекции локализована, новых заболевших за сутки не было", - сказал Витько.
Он отметил, что тяжелых случаев нет, состояние пациентов улучшается.