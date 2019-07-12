Мэр Екатеринбурга: опрос о площадке для возведения храма надо провести

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что опрос о площадке для возведения храма святой Екатерины нужно провести, несмотря на отказ от идеи строительства на месте сквера.

Ранее некоторые участники рабочей группы по организации опроса заявляли, что он не нужен и лучше его отменить, сэкономив бюджетные деньги, поскольку для опроса оставлены только две площадки, которые вряд ли могут вызвать массовые протесты.

"Моя принципиальная позиция: опрос должен быть проведен, чтобы еще раз на одни и те же грабли не наступать. Более того - нужно было опрос провести еще в предыдущий раз, когда мы уходили с акватории пруда, и зафиксировать позиции. Но раз тогда мы упустили этот момент, то позиции нужно зафиксировать сейчас. Потому что если мы это не сделаем, то, когда через некоторое время снова выйдем на площадку, у нас опять появятся люди, которые будут спекулировать на этой теме", - сообщил в интервью РИА Новости мэр города Александр Высокинский.

Он также заявил, что Екатеринбург "всегда отличался хорошей гражданской активностью".

"На опрос у нас вынесены две площадки. Одна площадка - это территория на месте Приборостроительного завода и вторая площадка - это пересечение улиц Белинского-Фурманова. Третья площадка, которая обсуждалась, - это на месте снесенной телебашни. Но эта площадка уже не может быть использована. Там уже строится ледовая арена УГМК, и, естественно, этот объект будет использоваться в рамках Универсиады 2023 года. Как сказать, горжусь или не горжусь екатеринбуржцами? Мы вот такие!" - заключил глава города, отвечая на вопрос, гордится ли он жителями города, которые сумели отстоять свое мнение.