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РИА Новости

ОСАГО может стать дешевле после либерализации, считает эксперт

03:36
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолис ОСАГО
Полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. После либерализации тарифов цены на "автогражданку" в России должны снизиться, как это произошло в большинстве стран, где была проведена схожая реформа, считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре он будет внесен в Госдуму. Среди прочего, проект предполагает отмену коэффициентов мощности (с 1 октября 2020 года) и территории (с 1 января 2020 года), а также дальнейшее расширение тарифного коридора - это еще один шаг в сторону индивидуализации тарифа для каждого водителя. Вдобавок к этому должны измениться лимиты выплат для пострадавших в ДТП: размер выплаты за вред жизни и здоровью повысится до 2 миллионов рублей с нынешних 500 тысяч.
"Насколько мне известно из различных исследований, в большинстве стран, где тариф был либерализован, цены на "автогражданку" упали. Я полагаю, что в России динамика будет аналогичной. В конечном итоге целью реформы и является создание более комфортной среды для водителей, одной из наиболее важных составляющих которой является цена. Какое-то время страховые компании будут настраивать тарифы, "играть" ценами, но в итоге конкурентная среда заставит их бороться за клиентов и снижать стоимость", - сказал Журавлев РИА Новости.
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Более того, по статистике около 80% водителей в аварии не попадают, поэтому после того, как для них будут установлены справедливые тарифы, средняя стоимость ОСАГО снизится естественным образом, добавил эксперт.
Комментируя повышение лимита выплат за вред жизни и здоровью, он отметил, что эта мера требует особой проработки. "С одной стороны, повышение лимитов было бы справедливо, потому что оно уравняет выплаты для частных лиц с выплатами для перевозчиков. Однако это может в итоге негативно сказаться на общей стоимости страховки и сыграть на ее увеличение. Я надеюсь, что, если такое изменение будет введено, будет создана среда для сохранения стоимости полисов", - пояснил Журавлев.
Он также напомнил про существование полиса ДСАГО - расширенной "автогражданки", в которой уже можно увеличить эти лимиты в добровольном порядке, либо оставить все как есть, если в увеличении нет необходимости.
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