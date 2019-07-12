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РИА Новости

Приморье с начала года в 28 раз увеличило экспорт пшеницы в КНДР

03:32
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Колосья пшеницы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Приморье с начала года увеличило в 28 раз объем экспорта пшеницы в КНДР – до 8,4 тысячи тонн, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"За первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,3 тысячи тонн вырос экспорт пшеницы (из Приморья), всего с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тысячи тонн пшеницы. Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тысячи тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года – 0,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
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Основным импортером зерна из Приморья является Япония, туда отправлено 33,4 тысячи тонн.
Всего за первое полугодие из Приморья отправлено на экспорт 266,7 тысячи тонн зерна и 27,7 тысячи тонн продуктов его переработки. В том числе в КНР поставлено 23,8 тысячи тонн пшеничной муки. В КНДР ее отгружено 3,3 тысячи тонн.
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КНДРПриморский крайЭкономика
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