Приморье с начала года в 28 раз увеличило экспорт пшеницы в КНДР

"За первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,3 тысячи тонн вырос экспорт пшеницы (из Приморья), всего с начала 2019 года на экспорт направлено 41,8 тысячи тонн пшеницы. Рост экспорта по этому виду зерна произошел в связи с увеличением поставок в КНДР: с начала 2019 года в эту страну из Приморского края направлено 8,4 тысячи тонн пшеницы, за аналогичный период 2018 года – 0,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении.