Названы страны, ставшие лидерами по популярности у россиян весной

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Италия, Германия и Франция стали самыми популярными странами у россиян весной 2019 года, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Рейтинг стран, которыми интересовались россияне весной 2019 года, составлен на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России.

"Наибольший интерес, как и зимой, россияне проявляли к европейским странам. Первое место заняла Италия: чаще всего туристов интересует регион Лацио, куда входит и Рим; также активно скачивают карты Венеции и Милана. Второе место у Германии: в лидерах Берлин, Мюнхен и Бранденбург. Замыкает тройку Франция: здесь россиян привлекает столица", - говорится в сообщении.

Россияне также интересовались Польшей (четвертое место в рейтинге), а именно регионами, где находится Варшава, Белосток и Лодзь. В топ-5 направлений также вошла Испания: самыми привлекательными для россиян оказались Барселона, Валенсия и Жирона.

Шестое место в туристическом рейтинге заняла Чехия, седьмое — Турция, восьмое — США. Замкнули топ-10 стран Австрия и Нидерланды.