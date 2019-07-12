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РИА Новости
Туризм

Названы страны, ставшие лидерами по популярности у россиян весной

03:31
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Италия, Германия и Франция стали самыми популярными странами у россиян весной 2019 года, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Рейтинг стран, которыми интересовались россияне весной 2019 года, составлен на основе количества скачиваний карты страны пользователями из России.
"Наибольший интерес, как и зимой, россияне проявляли к европейским странам. Первое место заняла Италия: чаще всего туристов интересует регион Лацио, куда входит и Рим; также активно скачивают карты Венеции и Милана. Второе место у Германии: в лидерах Берлин, Мюнхен и Бранденбург. Замыкает тройку Франция: здесь россиян привлекает столица", - говорится в сообщении.
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Россияне также интересовались Польшей (четвертое место в рейтинге), а именно регионами, где находится Варшава, Белосток и Лодзь. В топ-5 направлений также вошла Испания: самыми привлекательными для россиян оказались Барселона, Валенсия и Жирона.
Шестое место в туристическом рейтинге заняла Чехия, седьмое — Турция, восьмое — США. Замкнули топ-10 стран Австрия и Нидерланды.
"Также весной россиян интересовали Финляндия, Греция, Китай, Литва, Бельгия, Япония, Словакия, Румыния и Таиланд. При этом Таиланд потерял по сравнению с зимним рейтингом сразу шесть строчек, переместившись с 13-го места на 19-е. 20-я строчка досталась Венгрии", - говорится в исследовании.
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