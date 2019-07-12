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РИА Новости

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

03:19
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков.
"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он.
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил пресс-секретарь.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
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В СПЧ прокомментировали разговор Путина и Зеленского

Комментарий Киева

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения украинских моряков и продолжение переговоров в "нормандском формате", сообщила пресс-служба главы украинского государства.
"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - говорится в сообщении.

"Движение вперед"

Начало диалога между российским и украинским лидерами можно только приветствовать, говорить о его содержании и результатах до более подробных официальных комментариев пока преждевременно, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 20:08
"Открытая позиция". Политолог о первом разговоре Путина с ЗеленскимПрезидент РФ Владимир Путин впервые поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как подчеркнул в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, российская сторона открыта к диалогу.
Начало диалога между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским можно рассматривать как движение вперед, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Нужно приветствовать сам факт такого разговора… Разговор состоялся. Это, во-первых, можно рассматривать как движение вперед", - сказал РИА Новости Новиков.
Парламентарий добавил, что минский формат переговоров должен оставаться рабочим, поскольку в него было вложено много сил. "Это, в общем, определенный ресурс политического урегулирования ситуации", - отметил депутат.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о важности достижения прогресса в российско-украинском диалоге.
"Очень не хотелось бы, чтобы российско-украинский диалог буксовал на таком же низком уровне, как при режиме Петра Порошенко. Архиважно достигнуть прогресса. В частности, ожидал бы скорейшего решения вопроса по освобождению гражданина РФ Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий отметил, что будет рад, если после первого разговора Путина и Зеленского появится конструктив. "Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма. Но, безусловно, ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения", - заключил депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Встреча в Минске

На прошлой неделе Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал он.
Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.
Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
При этом российский лидер указал не некоторые трудности, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи.
"Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены — это очевидная вещь", — сказал он.
Во-вторых, вернуться к этому вопросу можно будет после того, как в Киеве окончательно сформируется правительство и пройдут парламентские выборы.
"Ну а в-третьих, я не знаю, как реагируют другие участники этого процесса", — добавил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июля, 16:29
В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского
69620214
Обсудить 12
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Ну всё, теперь пан ЗЕ ухо долго мыть не будет...))
12 июля, 05:37
eldeckel
10160004
И че? Новость номер 1 по России
12 июля, 04:57
Sergey Chudov
330006
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