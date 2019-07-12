Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков.



"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил пресс-секретарь.

Комментарий Киева

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения украинских моряков и продолжение переговоров в "нормандском формате", сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ", - говорится в сообщении.

"Движение вперед"

Начало диалога между российским и украинским лидерами можно только приветствовать, говорить о его содержании и результатах до более подробных официальных комментариев пока преждевременно, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Начало диалога между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским можно рассматривать как движение вперед, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Нужно приветствовать сам факт такого разговора… Разговор состоялся. Это, во-первых, можно рассматривать как движение вперед", - сказал РИА Новости Новиков.

Парламентарий добавил, что минский формат переговоров должен оставаться рабочим, поскольку в него было вложено много сил. "Это, в общем, определенный ресурс политического урегулирования ситуации", - отметил депутат.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о важности достижения прогресса в российско-украинском диалоге.

"Очень не хотелось бы, чтобы российско-украинский диалог буксовал на таком же низком уровне, как при режиме Петра Порошенко. Архиважно достигнуть прогресса. В частности, ожидал бы скорейшего решения вопроса по освобождению гражданина РФ Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме", - сказал Слуцкий журналистам.

Парламентарий отметил, что будет рад, если после первого разговора Путина и Зеленского появится конструктив. "Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма. Но, безусловно, ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения", - заключил депутат.

Встреча в Минске

На прошлой неделе Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.

"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал он.

Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

При этом российский лидер указал не некоторые трудности, с которыми можно столкнуться при реализации этой идеи.

"Во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены — это очевидная вещь", — сказал он.

Во-вторых, вернуться к этому вопросу можно будет после того, как в Киеве окончательно сформируется правительство и пройдут парламентские выборы.