Количество детей-сирот в Москве сократилось почти в три раза за шесть лет

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Количество детей-сирот в соцучреждениях Москвы сократилось почти в три раза за шесть лет - их забрали приемные родители или родственники, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"В Москве проживает около 20,4 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей, из которых более 93% воспитываются в семьях. В основном это семьи бабушек, дедушек и ближайших родственников. Ежегодно увеличивается количество детей, принимаемых в семьи. В течение последних шести лет количество детей, находящихся в московских организациях для детей-сирот, сократилась более чем в 2,7 раза - с 4,1 тысячи детей до 1,5 тысячи", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за три года на воспитание в семьи передали 1,6 тысячи детей старше 10 лет и 394 ребенка-инвалида. Сокращается и количество учреждений для детей сирот. Если в 2012 году было 47 организаций, то сейчас осталось 24.

В ведомстве напомнили, что в конце прошлого года прошел Московский городской форум приемных семей.