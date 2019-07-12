Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Опасность плохих очков именно в том, что за ними зрачок расширяется, как в темноте в любой ситуации, а защиты от ультрафиолета нет", - рассказала офтальмохирург ФГАУ НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова Минздрава России, кандидат медицинских наук Наталия Майчук.

По словам специалиста, очки должны полностью поглощать ультрафиолет. А вот форма, цвет и бренд никакой роли для зрения не играют, это исключительно личные предпочтения каждого человека, отметила врач.

При этом, на солнце даже детям с первых дней жизни рекомендуется носить солнцезащитные очки, так как лучи могут вызывать ожог сетчатки, подчеркнула офтальмолог.

"У организма есть определенные биологические фильтры защиты от ультрафиолета. Но, к сожалению, людям северных широт не свойственна такая защита от интенсивного ультрафиолета, например на морских и горнолыжных курортах. Если ультрафиолет интенсивный, он может вызвать ожог сетчатки. А сетчатка – это та зона глаза, которая отвечает за цвет и световосприятие, за качество зрения, за остроту зрения. Если ожог локализуется в центральной зоне сетчатки, человек может потерять зрения", - рассказала Майчук.

В свою очередь, врач-офтальмолог, заместитель генерального директора Клиники семейной офтальмологии профессора Трубилина, кандидат медицинских наук Мария Трубилина добавила, что любые солнцезащитные очки защищают только от фронтальных лучей, но если солнце светит сбоку или сзади, то лучи попадают на заднюю поверхность линзы, отражаются и попадают в глаза.

Чтобы убрать эффект отражения, на очки необходимо нанести специальное покрытие, его заказывают в оптике, уточнила Трубилина.

Людям, которые уже имеют проблемы со зрением, также необходимо защищать глаза от ультрафиолета, отмечают врачи. Сделать это можно либо заказав в оптике солнцезащитные очки с диоптриями, либо использовать контактные линзы и носить обычные солнцезащитные очки, добавила Трубилина.