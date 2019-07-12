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РИА Новости

Стало известно количество премиальных авто, избежавших налога на роскошь

03:07
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© Depositphotos / rachwalЗа рулем автомобиля
За рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
За рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" посчитало количество премиальных автомобилей в России, которые, несмотря на свою высокую стоимость, не попали в ежегодный перечень Минпромторга. Данные аналитиков есть в распоряжении РИА Новости.
Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взыскания так называемого налога на роскошь, говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.
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По сообщению счетной палаты, в частности начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом вызывает вопросы у экспертов ведомства, так как он действует для автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. В перечне не оказалось таких представителей премиального класса как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport. Список дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг на своем официальном сайте.
"Общее количество на 01.01.2019: Tesla Model S - 211 штук, Bugatti Veyron GrandSport - 2 штуки", - рассказали в Автостате.
Данными по удлиненному Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС агентство не располагает, но отмечает, что количество машин стандартного размера (есть в списке Минпромторга) на начало года было 2106 штук.
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По действующему закону владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны оплачивать транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.
Сами ставки транспортного налога утверждаются на региональном уровне и отличаются в зависимости от территории, а конкретный перечень автомобилей, попадающих под повышенное налогообложение, утверждает Минпромторг, сейчас в него входит 1193 модели.
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АвтостатАвтоРоссияЭкономика
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