Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание, по данным ведомства, ликвидировали в 01.37.
Пожар возле ТЭЦ-27 возник из-за прорыва газопровода, высота пламени достигала 50 метров.
После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его.
По данным МЧС, погиб один человек, еще 13 пострадали.
По факту инцидента завели уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Вчера, 14:29В МЧС назвали причину пожара на ТЭЦ в Мытищах