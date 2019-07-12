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РИА Новости

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

03:02
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Возгорание, по данным ведомства, ликвидировали в 01.37.
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Пожар возле ТЭЦ-27 возник из-за прорыва газопровода, высота пламени достигала 50 метров.
После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его.
По данным МЧС, погиб один человек, еще 13 пострадали.
По факту инцидента завели уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
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