В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту

ХАРТУМ, 12 июл - РИА Новости. Силы безопасности Судана задержали 12 офицеров, в том числе семь действующих и пять в отставке, а также четырех помощников офицеров по подозрению в причастности к совершению военного переворота, однако зачинщик мятежа пока остается на свободе, говорится в заявлении главы комитета по безопасности переходного военного совета Джамаля Омра Ибрагима.
Ранее переходный военный совет сообщил, что в Судане предотвращена попытка военного переворота.
"Сегодня вечером задержаны 12 офицеров, семь из них служат в армии, пять находятся в отставке, а также четыре помощника офицеров. Грядут и другие задержания, в том числе зачинщика неудачной попытки переворота. Они попытались совершить военный переворот, чтобы воспрепятствовать заключению соглашения между военным советом и "Силами за свободу и перемены", - сказал Ибрагим.
По его словам, комитет начал допросы задержанных, которые будут переданы для проведения "справедливого суда".
Как сообщил посредник от Африканского союза Мухаммед Хасан Лаббад, совместный комитет, созданный при участии военного совета и оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены", должен был получить проект договоренности о политическом устройстве Судана на время переходного периода в четверг вечером, но этого не произошло из-за наличия технических сложностей.