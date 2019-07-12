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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту

02:57
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 12 июл - РИА Новости. Силы безопасности Судана задержали 12 офицеров, в том числе семь действующих и пять в отставке, а также четырех помощников офицеров по подозрению в причастности к совершению военного переворота, однако зачинщик мятежа пока остается на свободе, говорится в заявлении главы комитета по безопасности переходного военного совета Джамаля Омра Ибрагима.
Ранее переходный военный совет сообщил, что в Судане предотвращена попытка военного переворота.
"Сегодня вечером задержаны 12 офицеров, семь из них служат в армии, пять находятся в отставке, а также четыре помощника офицеров. Грядут и другие задержания, в том числе зачинщика неудачной попытки переворота. Они попытались совершить военный переворот, чтобы воспрепятствовать заключению соглашения между военным советом и "Силами за свободу и перемены", - сказал Ибрагим.
По его словам, комитет начал допросы задержанных, которые будут переданы для проведения "справедливого суда".
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Как сообщил посредник от Африканского союза Мухаммед Хасан Лаббад, совместный комитет, созданный при участии военного совета и оппозиционного объединения "Силы за свободу и перемены", должен был получить проект договоренности о политическом устройстве Судана на время переходного периода в четверг вечером, но этого не произошло из-за наличия технических сложностей.
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