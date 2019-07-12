В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту

ХАРТУМ, 12 июл - РИА Новости. Силы безопасности Судана задержали 12 офицеров, в том числе семь действующих и пять в отставке, а также четырех помощников офицеров по подозрению в причастности к совершению военного переворота, однако зачинщик мятежа пока остается на свободе, говорится в заявлении главы комитета по безопасности переходного военного совета Джамаля Омра Ибрагима.

Ранее переходный военный совет сообщил, что в Судане предотвращена попытка военного переворота.

"Сегодня вечером задержаны 12 офицеров, семь из них служат в армии, пять находятся в отставке, а также четыре помощника офицеров. Грядут и другие задержания, в том числе зачинщика неудачной попытки переворота. Они попытались совершить военный переворот, чтобы воспрепятствовать заключению соглашения между военным советом и "Силами за свободу и перемены", - сказал Ибрагим.

По его словам, комитет начал допросы задержанных, которые будут переданы для проведения "справедливого суда".