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РИА Новости

Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

02:01
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© Sputnik / Sputnik France Болельщики сборной Алжира празднуют выход команды в полуфинал Кубка африканских наций
Болельщики сборной Алжира празднуют выход команды в полуфинал Кубка африканских наций
© Sputnik / Sputnik France
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В четверг выходцы из Алжира разграбили не менее двух магазинов в центре французской столицы, сообщает Sputnik France.
Несколько тысяч человек собрались около 21:00 (22:00 мск) на Елисейских Полях, чтобы отпраздновать победу сборной над командой Кот-д'Ивуара и выход в полуфинал Кубка Африки.
Беспорядки начались около полуночи, когда алжирские фанаты начали бить витрины. В частности, они разгромили магазин мотоциклов Ducati, после чего вынесли оттуда перчатки, шлемы и сами мотоциклы.
На место прибыли полицейские. Для разгона толпы пришлось применить слезоточивый газ.
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Алжир (республика)ПарижВ мире
Популярные комментарии
эх юля.да кто это говорит что он лучший город?была помойка и осталась ею.только бабуины там стали хозяевами.сто метров от центра и всё,можешь и не вернуться.никогда он не был лучшим.
12 июля, 03:28
pilyugin60
4000004
мне интересно только одно. Французам Париж вообще нужен? Создать лучший город на земле и сдать его полностью на разграбление варварам.
12 июля, 03:03
Юля Веточкина
2602004
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