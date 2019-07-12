Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В четверг выходцы из Алжира разграбили не менее двух магазинов в центре французской столицы, сообщает Sputnik France.
Несколько тысяч человек собрались около 21:00 (22:00 мск) на Елисейских Полях, чтобы отпраздновать победу сборной над командой Кот-д'Ивуара и выход в полуфинал Кубка Африки.
Беспорядки начались около полуночи, когда алжирские фанаты начали бить витрины. В частности, они разгромили магазин мотоциклов Ducati, после чего вынесли оттуда перчатки, шлемы и сами мотоциклы.
На место прибыли полицейские. Для разгона толпы пришлось применить слезоточивый газ.