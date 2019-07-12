Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T02:38Z
https://ria.ru/20190712/1556443668.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40424/63/404246320_0:0:3323:1869_1036x0_80_0_0_c15dd0e14fb84c782dc1b07710623896.jpg
РИА Новости

Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

01:55
20787
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
Председатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Высокий суд Лондона утвердил приказ, налагающий запрет для владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов по всему миру, что равнозначно аресту имущества. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Траст".
"Траст" подал в британский суд к семье Минца иск на 700 миллионов долларов, связанный со сделками, заключенными перед санацией банка "ФК Открытие" и "Рост банка". Соистцом является "ФК Открытие".
Борис Минц
3 июня, 11:42
Суд подтвердил восстановление долга компаний Минца перед банком "Открытие"
В пресс-службе пояснили, что в 2017 году "Открытие" и "Рост банк" на сумму около 35 миллиардов рублей и 22 миллиарда рублей соответственно купили облигации О1 Груп Финанс, условия погашения которых носили нерыночный характер. Вырученные средства О1 направила на погашение кредитов в данных банках.
В результате, как отметили в "Трасте", банки фактически потеряли возможность вернуть средства по выданным займам и понесли убытки в размере не менее 572 миллионов долларов.
Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Минца может спрятать активы, и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их на вышеуказанную сумму. В случае, если ответчики нарушат приказ, им грозит уголовное преследование, сообщил глава "Траста" Александр Соколов.
В июне арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску компании "Менеджмент-Консалтинг", управляющей пенсионными накоплениями НПФ "Открытие" (прежнее название – НПФ "Лукойл-гарант"), взыскали около 1,7 миллиарда рублей с O1 Group Limited Бориса Минца.
Арбитражный суд Москвы
16 мая, 16:24
Арбитраж взыскал с компании Минца 19,3 млрд рублей в пользу банка "Траст"
Ранее в том же месяце арбитражный суд Москвы отложил на 8 августа проведение основных слушаний по иску банка "Траст" к O1 Group Limited и подконтрольной ранее Минцу финансовой группе "Будущее" о незаконности ряда сделок и восстановлении задолженности О1 Group перед "Трастом" в размере более 19 миллиардов рублей.
На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов (БНА), консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, БНА получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.
Группа "Будущее" была создана в 2016 году для объединения системы управления негосударственными пенсионными фондами (НПФ), входившими в холдинг O1 Group. O1 Group в сентябре 2018 года объявила, что ФГ "Будущее" перешла к кипрской Riverstretch Trading & Investments. В настоящее время в группу входят НПФ "Будущее" и НПФ "Телеком-союз".
Борис Минц
18 апреля, 15:52
Суд отложил жалобы компаний Минца на восстановление долга перед "Открытием"
235247422
Обсудить 17
O1 GroupБорис МинцТРАСТВысокий суд ЛондонаЭкономика
Популярные комментарии
а когда покупали эти банки эти вот облигации на 35 и 22 милиарда у этого мужика ,чем банки думали?какой головой?верхней или нижней? ВОТ 100% все они повязаны там друг с другом,вот так РОССИЮ и раздевают,а куда центральный банк смотрел на эти сделки? то центральный банк готов все сделки контролтровать по карточкам обычных смертных, то у него помутнение на выводы миллиардов , странно все это , и подозрительно
12 июля, 04:53
Alexandr Borzyaev
5820111
Лапа кровавой гебни жотянулась до еще одного честного бизнесмена, которого боится лично Путин. Действительно, увидешь такое фото и ...
12 июля, 05:22
Юрий Cordik
51110522
Рекомендуем
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга
РИА
Новости
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
Французский режиссер Люк Бессон
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Лента
новостей
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ: в офисе президента Украины проходят обыски
Депрессия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
В Лондоне умерла юная скрипачка российского происхождения
Андреевская церковь в Киеве. Верховная рада Украины приняла закон о передаче церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату
Варфоломей обложил приходы "новой церкви" Украины данью, рассказали в УПЦ
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
Певица Лайма Вайкуле
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Болельщики сборной Алжира празднуют выход команды в полуфинал Кубка африканских наций
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46На Камчатке оторвавшийся буксировочный трос убил двух моряков
10:45Россия начала поставки С-400 в Турцию
10:42Мэр Екатеринбурга оценил стоимость отказа от второй смены в школах
10:41Конюхов с экспедицией посетит место гибели линкора "Новороссийск"
10:41Следствие проверяет, насиловал ли Хачатурян своих дочерей
10:38Иранский МИД дважды вызывал посла Британии после задержанием танкера
10:35Среди подписей за некоторых кандидатов в Мосгордуму нашли "мертвые души"
10:33Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
10:32Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
10:31ЦБ аннулировал лицензию у Национального банка взаимного кредита
10:31В СКЖД отказались комментировать задержание топ-менеджера компании
10:26Заместитель генпрокурора Малиновский уходит в отставку, сообщил источник
10:26Медведев назвал Лунгина человеком большого таланта и невероятной энергии
10:23Компания-отловщик косаток подала апелляцию на решение суда о штрафе
10:21Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
10:20В Париже задержали 43 человека из-за ночных беспорядков
10:19В перевернувшемся УАЗе в Туве ехали две семьи, заявил глава республики
10:17Попавшая в больницу в Петербурге девочка рассказала, что ее покусала мать
10:16Подозреваемый в убийстве в Воронеже назвался консультантом посольства США
10:15Силовики 39 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния