Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Высокий суд Лондона утвердил приказ, налагающий запрет для владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей отчуждать имущество на сумму в пределах 572 миллионов долларов по всему миру, что равнозначно аресту имущества. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Траст".

"Траст" подал в британский суд к семье Минца иск на 700 миллионов долларов, связанный со сделками, заключенными перед санацией банка "ФК Открытие" и "Рост банка". Соистцом является "ФК Открытие".

В пресс-службе пояснили, что в 2017 году "Открытие" и "Рост банк" на сумму около 35 миллиардов рублей и 22 миллиарда рублей соответственно купили облигации О1 Груп Финанс, условия погашения которых носили нерыночный характер. Вырученные средства О1 направила на погашение кредитов в данных банках.

В результате, как отметили в "Трасте", банки фактически потеряли возможность вернуть средства по выданным займам и понесли убытки в размере не менее 572 миллионов долларов.

Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Минца может спрятать активы, и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их на вышеуказанную сумму. В случае, если ответчики нарушат приказ, им грозит уголовное преследование, сообщил глава "Траста" Александр Соколов.

В июне арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по иску компании "Менеджмент-Консалтинг", управляющей пенсионными накоплениями НПФ "Открытие" (прежнее название – НПФ "Лукойл-гарант"), взыскали около 1,7 миллиарда рублей с O1 Group Limited Бориса Минца.

Ранее в том же месяце арбитражный суд Москвы отложил на 8 августа проведение основных слушаний по иску банка "Траст" к O1 Group Limited и подконтрольной ранее Минцу финансовой группе "Будущее" о незаконности ряда сделок и восстановлении задолженности О1 Group перед "Трастом" в размере более 19 миллиардов рублей.

На базе банка "Траст" создан Банк непрофильных активов (БНА), консолидировавший "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, БНА получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.