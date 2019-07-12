Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме и обсудит укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.

Кроме того, Рютте примет участие в церемонии презентации американского флага, который находился на одном из кораблей США во время высадки союзников в Нормандии. Флаг был передан его голландскими владельцами Трампу для экспозиции Национального музея американской истории в Вашингтоне, сказано в сообщении.