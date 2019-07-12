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РИА Новости

Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество

01:47
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме и обсудит укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.
"Президент и премьер-министр обсудят пути дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности", - сказано в документе.
Кроме того, Рютте примет участие в церемонии презентации американского флага, который находился на одном из кораблей США во время высадки союзников в Нормандии. Флаг был передан его голландскими владельцами Трампу для экспозиции Национального музея американской истории в Вашингтоне, сказано в сообщении.
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Дональд ТрампМарк РюттеНидерландыСШАВ мире
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