Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Власти Венесуэлы и оппозиция на переговорах в Барбадосе договорились поддерживать постоянный диалог о мире, сообщил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес.

"Мы договорились установить постоянный диалог о мире и согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране", – заявил в эфире государственного телевидения Родригес, принимавший участие в трехдневном раунде переговоров.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался озвучить детали процесса переговоров.

"У нас есть договоренность с оппозицией и правительством Норвегии (посредника в диалоге) не рассказывать о конкретных темах, которые мы обсуждаем. Всего у нас есть шесть таких тем", – сказал Мадуро.

Переговоры на Барбадосе стартовали 8 июля. Ранее Мадуро выражал оптимизм относительно их итогов.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом.