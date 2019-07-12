Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране

МЕХИКО, 12 июл – РИА Новости. Власти Венесуэлы и оппозиция на переговорах в Барбадосе договорились поддерживать постоянный диалог о мире, сообщил губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес.
"Мы договорились установить постоянный диалог о мире и согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране", – заявил в эфире государственного телевидения Родригес, принимавший участие в трехдневном раунде переговоров.
В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался озвучить детали процесса переговоров.
"У нас есть договоренность с оппозицией и правительством Норвегии (посредника в диалоге) не рассказывать о конкретных темах, которые мы обсуждаем. Всего у нас есть шесть таких тем", – сказал Мадуро.
Переговоры на Барбадосе стартовали 8 июля. Ранее Мадуро выражал оптимизм относительно их итогов.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного руководителя государства. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.