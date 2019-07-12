Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.

"Сегодня я подпишу президентский указ, чтобы немедленно привести в действие этот план. Я настоящим приказываю каждому министерству и управлению федеральной власти предоставить министерству торговли все запрошенные записи о числе граждан и неграждан в нашей стране. Они должны передать все имеющиеся в их распоряжении записи немедленно", - сказал он в пятницу журналистам.

Трамп посетовал, что в борьбе администрации за право включить вопрос о гражданстве в анкеты грядущей переписи населения в 2020 году ситуация сложилась таким образом, что ее продолжение могло не позволить провести перепись в положенные сроки. Однако передача уже имеющейся в разных ведомствах информации, по его словам, должна восполнить этот пробел.

В частности, речь идет о базах данных Министерства внутренней безопасности, а также Управления социального страхования.

"У нас много информации во многих наших ведомствах. Мы заглянем под каждый камень. Бюро переписи подсчитало, что, используя имеющуюся информацию, оно может установить гражданство 90 процентов нашего населения или более того", - сказал Трамп.

Он добавил, что его указ сотрет препятствия для обмена данными между ведомствами.

"Мы хотим посчитать каждого. В конечном итоге это позволит нам еще более полно подсчитать граждан, чем если бы мы задавали только один вопрос. Мы думаем, что это будет гораздо более точно", - сказал Трамп.

Ранее на прошлой неделе верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы.

Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.

От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.