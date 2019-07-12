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РИА Новости

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

01:05
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Глава немецкого правительства почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Инцидент произошел, когда Меркель и Ринне слушали гимны стран. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства никак не отреагировал на недомогание коллеги.
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель встряхнула всю Германию
Вчера, 17:38
С такими вещами не шутят. Ангела Меркель "встряхнула" всю ГерманиюВ иной ситуации ей бы просто посочувствовали. Посоветовали бы отдохнуть. И даже малочисленные оппоненты не стали бы перемывать ей косточки, чтобы не нарваться на общественное порицание. Но сейчас уже все по-другому.
На видеозаписи видно, как канцлер что-то бормочет, не глядя на финского коллегу. Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу "я справлюсь" ("Ich schaffe das" – Прим. ред.).
Впоследствии на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен Меркель слушала гимны стран сидя. По сведениям таблоида Bild, протокол изменили специально по желанию канцлера. Как написал Spiegel, приступы дрожи случались у канцлера, когда ей приходилось долго стоять.

Другие случаи приступов у Меркель

Это уже третий случай недомогания у канцлера Германии за месяц. Ранее Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На кадрах со встречи можно увидеть, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. При этом Зеленский никак не отреагировал на происходящее.
Фотографы, присутствовавшие на встрече, рассказали корреспонденту РИА Новости, что канцлер действительно сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза при исполнении государственных гимнов.
После этого подобный приступ у канцлера произошел во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Внезапно ее начало трясти, ей предложили стакан воды, но она от него отказалась.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. 10 июля 2019
10 июля, 18:27
"Начинает сдавать?" Эксперты об очередном приступе дрожи у Ангелы Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель вновь испытала приступ дрожи во время официального мероприятия. В эфире радио Sputnik эксперты отметили, что здоровье главы правительства ФРГ не может не волновать немцев – и не только их.

Комментарий Меркель

Свое болезненное состояние перед встречей с Зеленским канцлер объяснила обезвоживанием. "Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила после инцидента Меркель, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.
На полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке канцлер, комментируя ситуацию с приступами, отметила, что чувствует себя хорошо. "Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо", - сказала она.
На пресс-конференции с премьер-министром Дании Меркель рассказала, что следит за своим здоровьем и ответственно относится к нему.
"Могу сказать по теме здоровья следующее. Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью. Во-вторых, можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем", - заявила канцлер.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
10 июля, 14:54
Новый приступ. Ангеле Меркель опять нездоровится

Мнение врачей

По мнению врача-терапевта Натальи Уклеиной, состояние немецкого лидера могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. Причиной этого может стать отравление, при котором организм теряет микроэлементы.
"Там тоже, когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость. Сразу вся жидкость пропотевает с почками, и там сразу же наступает такая сухость", — заявила Уклеина в интервью телеканалу "360".
Врача удивило, что во время недомогания Меркель могла стоять и понимать, что происходит вокруг во время церемонии приветствия. Она добавила, что обычно в таком состоянии люди даже не могут ходить.
Уклеина обратила внимание, что подобные приступы чрезвычайно опасны для жизненно важных органов.
В свою очередь, профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьева считает, что приступ дрожи у Меркель вряд ли является признаком болезни Паркинсона, возможно, у нее ознобоподобный гиперкинез, который может быть вызван различными нарушениями в работе организма.
Канцлер Германии Ангела Меркель19
10 июля, 14:09
В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель
1103913
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Ангела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
А я думал, что Меркель шептала: "конец карьеры"
12 июля, 01:50
Николай Семенов
3100010
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