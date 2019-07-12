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РИА Новости
Туризм

В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах

00:19
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© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскребы Дубая сквозь облака
Вид на небоскребы Дубая сквозь облака
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскребы Дубая сквозь облака . Архивное фото
ДУБАЙ, 12 июл — РИА Новости. Туристы в Дубае теперь могут покупать алкоголь в специализированных магазинах, для этого им необходим только оригинал паспорта, сообщают эмиратские СМИ.
Ранее туристы могли приобретать алкоголь только в отелях, барах и ресторанах.
Теперь туристы вправе получить бесплатную 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI), предоставив оригинал паспорта. При этом им будут выдавать брошюру с правилами употребления алкоголя в Дубае.
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9 июля, 18:59
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Получить лицензию смогут только туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами.
В Дубае алкоголь отсутствует в открытой продаже, его можно купить только по лицензии в специализированных магазинах. Для получения лицензии постоянно проживающим в Дубае необходимо, в частности, подтверждение от работодателя.
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ТуризмДубай (эмират)В мире
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