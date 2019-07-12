В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах

Слышали новость? Вино подорожает! Кому и зачем нужно повышать акцизы? Станет ли вино дороже? Помогут ли новые функции Instagram в борьбе с онлайн-травлей? Сколько заработали богатейшие чиновники России по итогам 2018 года? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".