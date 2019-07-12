Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике

"Что касается военной активности России, мы видим все это, но Россия действует в рамках своей собственной территории. Я сдержанно отношусь к комментированию данного вопроса, но думаю, что Россия имеет на это право. Этот регион пока является скорее регионом сотрудничества, чем регионом военной активности. Если весь мир видят растущий потенциал этого региона, понятно, что Россия усиливает свое присутствие там. Я бы это не драматизировал", — сказал посол Финляндии в беседе с журналистами.