В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Срок, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, могут увеличить с 20 до 30 дней, соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты ЛДПР, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов.
Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложении штрафа, его сумма сокращается в два раза.
"В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней", - говорится в пояснительной записке.