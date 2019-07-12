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РИА Новости

В ГД предложили увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД

00:12
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Срок, в который разрешается погашать штрафы за нарушение ПДД с 50%-ой скидкой, могут увеличить с 20 до 30 дней, соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты ЛДПР, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Авторами также выступили вице-спикер ГД Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Спинцов.
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Действующее законодательство предусматривает, что если оплата штрафа проводится в первые 20 дней со дня наложении штрафа, его сумма сокращается в два раза.
"В связи с тем, что установленный двадцатидневный срок оплаты административного штрафа со скидкой является в ряде случаев недостаточным вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе, законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до тридцати дней", - говорится в пояснительной записке.
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