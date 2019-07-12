Руководитель программы Boeing 737 MAX уходит в отставку

"Я благодарен Эрику Лидбланду за его лидерство и неустанную поддержку программы 737 в последние 12 месяцев, в это время он сталкивался и отвечал на ряд сложнейших вызовов, с которыми когда-либо встречалась наша компания. .. Эрик посвятил 34 года своей карьеры компании Boeing… Я всегда восхищался им… Марк Дженкс займет этот пост, чтобы возглавить эту программу", - говорится в письме Маккаллистера сотрудникам, которое предоставила в распоряжение РИА Новости пресс-служба компании.