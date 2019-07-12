Руководитель программы Boeing 737 MAX уходит в отставку

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Глава программы Boeing 737 MAX Эрик Линдблад уходит в отставку, его место займет Марк Дженкс, об этом своим сотрудникам в четверг сообщил президент подразделения "Коммерческих самолетов" Boeing Кевин Маккаллистер.
"Я благодарен Эрику Лидбланду за его лидерство и неустанную поддержку программы 737 в последние 12 месяцев, в это время он сталкивался и отвечал на ряд сложнейших вызовов, с которыми когда-либо встречалась наша компания. .. Эрик посвятил 34 года своей карьеры компании Boeing… Я всегда восхищался им… Марк Дженкс займет этот пост, чтобы возглавить эту программу", - говорится в письме Маккаллистера сотрудникам, которое предоставила в распоряжение РИА Новости пресс-служба компании.
Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился аналогичный самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.