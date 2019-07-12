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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Буддисты в Москве проведут праздничный вечер в честь Далай-ламы

00:00
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама
Далай-лама
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Новые книги Далай-ламы на русском языке, видеозапись его эксклюзивного интервью РИА Новости, концерт тибетского певца, тибетскую каллиграфию и проект помощи бездомным животным "Кошка ветра" представят на праздничном вечере по случаю 84-летия всемирно известного духовного лидера буддистов в пятницу в Центральном доме кино в Москве.
"Буддийские монахи не считают день рождения особым днем, и Его Святейшество встретил свое 84-летие 6 июля, как обычный день. Но буддисты во всем мире празднуют день рождения Его Святейшества как день воплощения Будды Сострадания, принявшего человеческое обличие, чтобы наставлять нас, даровать учения и делиться своей мудростью. В Калмыкии, например, 6 июля официально объявлено праздничным днем. В Москве же традиционный вечер в честь дня рождения Далай-ламы пройдет в Центральном доме кино 12 июля для всех желающих", - сообщил РИА Новости представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче.
В программе вечера: фрагменты видеозаписи эксклюзивного интервью Далай-ламы "РИА Новости", презентация его книг, опубликованных в этом году на русском языке, и новой книжной серии "Буддизм и наука", инспирированной диалогом Далай-ламы с учеными из разных стран мира, включая Россию, а также концерт тибетского певца и композитора, приехавшего из Австралии, Тензина Чогьяла.
Кроме того, гости вечера смогут познакомиться в фойе с выставкой тибетской каллиграфии, трудами по философии буддизма и с проектом помощи бездомным животным "Кошка ветра".
Далай-лама
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"Лучший подарок"

А в североиндийском городе Дхарамсала, где вот уже 60 лет проживает Далай-лама XIV, в этом году на его день рождения собрались 6 июля тысячи буддистов из разных стран. Кульминацией празднования стали тибетские народные танцы, которые в нарядных костюмах, под бубны и флейты, исполняли даже совсем юные тибетцы, дошкольники.
"Если вы близки мне, будьте сострадательны и добры - это лучший подарок, который вы можете преподнести мне на день рождения. А когда вы испытываете расстройство, злость и горечь, подумайте обо мне", - это обращение Далай-ламы и его портрет с улыбкой и приветственным жестом встречает в дни празднования всех входящих на территорию главного буддийского храма Дхарамсалы.
Сам Далай-лама уже многие годы не участвует в длительной торжественной церемонии, проводимой в честь его дня рождения, а занимается в этот день обычными делами. Он говорит, что он простой буддийский монах, который с ранних лет отрекся от мирской жизни, а монахи не считают день рождения особым праздником. Люди из разных стран присылают Далай-ламе поздравления и подарки, а он передает их нуждающимся.
На учениях, которые Далай-лама ежегодно проводит для буддистов, в том числе из России, он неизменно призывает изучать философию древнеиндийского буддийского монастыря-университета Наланда. Она, по его словам, является "наукой о сознании" и помогает "сохранять покой ума" даже в самые трудные периоды. В основе этого учения лежат принципы сострадания, ненасилия и альтруизма.
Тибетцы в традиционных костюмах танцуют во дворе главного буддийского храма Дхарамсалы в честь 84-летия Далай-ламы.
6 июля, 20:17
Тысячи буддистов отпраздновали 84-летие Далай-ламы в Дхарамсале
При этом Далай-лама убежден, что каждая религия способна привести человека к счастью, что людям лучше исповедовать веру предков, а все религиозные традиции должны существовать в гармонии. Поэтому он активно участвует в межконфессиональном диалоге. И особенно в последние годы развивает взаимодействие с современными учеными в разных областях, включая квантовую физику, а также с философами образования, стремясь сделать жизнь людей гармоничнее и счастливее.

Далай-лама и Россия

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м - возведен на престол.
После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
8 июля, 19:09
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Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране - свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Особенно тесной связь с Далай-ламой стала при последнем российском императоре Николае II, когда при дворе возрос интерес к философии буддизма и тибетской медицине. Российская империя первая из европейских стран установила дипломатические отношения с Тибетом, руководимым тогда Далай-ламой XIII (они были прерваны после революции в России). А в столице Санкт-Петербурге был построен первый в Европе дацан.
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Религия и мировоззрениеДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Россия
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