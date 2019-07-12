Музыканты группы Metallica написали детскую книжку

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Metallica выпускает иллюстрированную книгу для детей под названием The ABCs of Metallica, сообщается на официальном сайте коллектива.
Это сборник стихотворений на каждую букву алфавита, в которых рассказывается история группы и интересные факты о ней. Соавтором стал Хоуи Абрамс, художником – Майкл Маклир.
Издание поступит в продажу 26 ноября 2019 года.
Часть средств от продаж будет направлена в благотворительную организацию "Все в моих руках", основанную музыкантами.