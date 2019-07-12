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РИА Новости
Культура

Музыканты группы Metallica написали детскую книжку

04:07
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© MetallicaАзбука Metallica
Азбука Metallica
© Metallica
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Metallica выпускает иллюстрированную книгу для детей под названием The ABCs of Metallica, сообщается на официальном сайте коллектива.
Это сборник стихотворений на каждую букву алфавита, в которых рассказывается история группы и интересные факты о ней. Соавтором стал Хоуи Абрамс, художником – Майкл Маклир.
Издание поступит в продажу 26 ноября 2019 года.
Часть средств от продаж будет направлена в благотворительную организацию "Все в моих руках", основанную музыкантами.
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