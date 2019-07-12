Американский Федрезерв испугался золотого стандарта

Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде

© AP Photo / dpa / Marcel Mettelsiefen Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что возвращение золотого стандарта грозит огромными бедствиями американской экономике, включая неконтролируемую инфляцию и рост безработицы. Так глава ФРС отреагировал на набирающую популярность идею вновь привязать доллар к золоту, чтобы сохранить его статус мировой резервной валюты.

Будет хуже

"Вы поставили перед нами две задачи по поддержанию реальной экономики: обеспечивать максимальную занятость и стабильные цены, — отметил Пауэлл в обращении к конгрессу. — Если вы поручите нам стабилизировать долларовую цену на золото, мы сделаем это, но безработица и темпы инфляции начнут сильно колебаться".

Глава ФРС подчеркнул, что "в недавней истории котировки золота не раз посылали сигналы, весьма негативные для занятости и цен".

Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.

"Предложив новую международную валютную систему, основанную на золоте, Америка обеспечит себе постоянное место в мировых валютных делах", — говорила Шелтон прошлой осенью.

I am pleased to announce that it is my intention to nominate Judy Shelton, Ph. D., U.S. Executive Dir, European Bank of Reconstruction & Development to be on the board of the Federal Reserve.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2019

Разумеется, на нее немедленно обрушился вал критики представителей либерального экономического мейнстрима. Однако число сторонников возвращения к золотому стандарту среди американских экономистов и финансовых чиновников быстро увеличивается, поскольку перспектива утраты долларом статуса мировой резервной валюты все реальнее.

За свои деньги

В начале июля первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая позволит проводить расчеты между российскими и китайскими компаниями в национальных валютах, без использования доллара.

Предполагается, что система заработает к концу текущего года и охватит прежде всего крупнейшие российские нефтегазовые компании, а также сельхозпроизводителей.

"Агрессивность Вашингтона заставляет Россию и Китай проверять американскую валюту на прочность, и это может плохо закончиться, — написала по этому поводу газета Financial Times. — Новый платежный механизм не только надежно защитит от санкционного давления, но и поставит под сомнение статус доллара как основной резервной валюты".

Активно избавляется от доллара в международных расчетах и Европа. Страны ЕС продолжают покупать иранскую нефть, оплачивая поставки не в долларах, а в евро. Для обхода американских санкций европейцы даже разработали специальный механизм финансовых транзакций (INSTEX), о запуске которого Великобритания, Франция и Германия объявили 28 июня.

INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент поддержки торговых обменов") — платежная система-посредник, позволяющая обмениваться товарами без перевода денег между компаниями Ирана и ЕС. С ее помощью Тегеран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу, хотя деньги за них будут направляться не в иранские банки, а европейским компаниям, экспортирующим товары в исламскую республику.

Сейчас этот механизм доступен только членам Евросоюза, но вскоре им смогут воспользоваться и компании из других стран. Так что шанс освободиться от доллара получит любое государство, не желающее участвовать в санкционных войнах Вашингтона.

Меняют доллары на слитки

На фоне сокращения использования доллара в международных расчетах центробанки все активнее обменивают американскую валюту на золото. Данные Всемирного совета по золоту (WGC) свидетельствуют: резервы центральных банков разных стран в прошлом году пополнились на 651 тонну драгметалла. Это самый высокий показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта.

Лидирует по закупкам золота Банк России. За последние десять лет доля драгметалла в отечественных валютных резервах выросла с 3,5 до 18,6 процента, а вложения в американские активы сократились до исторического минимума. Сейчас в хранилищах ЦБ находится рекордное количество золота за всю постсоветскую историю — 2190 тонн на сумму примерно 90 миллиардов долларов.

Не сильно отстает Китай, располагающий 1853 тоннами золота на 76 миллиардов долларов. Среди наиболее активных покупателей драгметалла — Индия, увеличившая в прошлом году золотой запас почти на 42 тонны, до 600 с лишним тонн, и Турция, купившая в 2018-м 51,5 тонны драгметалла.

С них берут пример и другие страны, даже такие, от которых этого трудно было ожидать. В частности, осенью прошлого года Центральный банк Венгрии объявил, что после 32 лет поддержания стабильных золотых запасов они увеличены в десять раз, с 3,1 тонны до 31,5 тонны. А на прошлой неделе Польша сообщила, что в первой половине этого года купила 100 тонн монетарного золота, доведя золотой запас до 228,6 тонны.

Примечательно, что и Венгрия, и Польша собираются забрать свой драгметалл из Банка Англии, где он хранился многие годы. Это явно связано с тем, что англичане в прошлом году отказались вернуть золотой запас Венесуэле.

Новый стандарт

Помимо сомнений в благоприятных перспективах американской экономики из-за рекордного госдолга, растущего дефицита бюджета и торговых войн, развязанных Трампом против всего мира, у банкиров есть и вполне официальный повод наращивать золотые запасы.

Базельский комитет по банковскому надзору (международный орган, устанавливающий глобальные правила банковского бизнеса) разработал новый стандарт, так называемый Базель III, который признает золото банковским активом высшего уровня.

Этот стандарт должен был вступить в силу 31 марта, однако под давлением США его введение отложили до 1 января 2022 года. Больше отсрочек не будет, так что менее чем через три года количество золота в резервах любого банка станет важнее количества долларов.

Значит, американскую валюту продолжат обменивать на драгметалл ускоренными темпами, из-за чего Вашингтон рискует столкнуться с финансовой катастрофой: спрос на трежерис неизбежно упадет, и государству будет нечем финансировать дефицит бюджета.

Единственная возможность избежать такого сценария — привязать доллар к золоту, вернув золотой стандарт, на чем и настаивает новая протеже Дональда Трампа в Совете управляющих ФРС Джуди Шелтон. Кроме того, возвращение золотого стандарта резко снизит количество необеспеченных денег в экономике и сделает работу центральных банков более прозрачной для общественности.