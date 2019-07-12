США закрашивают свою историю. И заодно прогресс

Сводки с фронтов войны Соединенных Штатов против собственной истории за последние годы приучили ничему не удивляться.

Например, неделю назад власти Шарлотсвилла (того самого, где летом 2017 года демонтировали памятник генералу-конфедерату Роберту Ли, что повлекло массовые беспорядки) отменили праздничный статус 13 апреля, дня рождения Томаса Джефферсона, чья жизнь была тесно связана с городом. Причина очевидна — автор Декларации независимости был проклятым рабовладельцем.

Но новость, пришедшая из Сан-Франциско, впечатляет даже на этом фоне.

Там городской совет по образованию решил закрасить фрески на стенах школы имени Джорджа Вашингтона, на что выделено около 600 тысяч долларов. Цикл картин, посвященных жизни первого американского президента, был создан в 1930-х годах русским художником, учеником Диего Риверы Виктором Арнаутовым. Кстати, его работу оплатило специальное правительственное ведомство, созданное в рамках рузвельтовского "нового курса".

Арнаутов был не просто русским (хотя у Киева может быть иное мнение, поскольку художник родом из Запорожья), но и убежденным коммунистом. В 1938 году он вступил в Компартию США, а в начале 1960-х вернулся на родину, в СССР.

Его политические взгляды нашли отражение во фресках, написанных для сан-францисской школы. Воздавая должное заслугам Вашингтона, художник показал оборотную сторону истории страны: рабовладение и геноцид коренного населения. На одной из росписей у ног президента — мертвый индеец, на другой изображен тяжелый труд чернокожих рабов.

Так вот: эти картины приговорены к уничтожению — за расизм и "изображение истории с точки зрения колонизаторов".

При попытке осмыслить удивительный казус первым делом хочется понять: каким образом открыто антирасистское и осуждающее колониализм (как минимум самые мрачные его аспекты) произведение искусства оказалось своей противоположностью в глазах современных американцев?

Ответ как в старом анекдоте — это невозможно понять, это надо просто запомнить.

Суть в том, что, согласно новомодным воззрениям, запечатленные Арнаутовым образы навязывают унижающие стереотипы молодым поколениям, в первую очередь меньшинствам, и создают "враждебное окружение". Приблизительно так: смотрите, дети, ваши предки были бесправными рабами, значит, вы тоже рабы и ничего лучшего не заслуживаете. На полном серьезе утверждается (как обычно, со ссылкой на исследования), что фрески — причина слабых результатов на экзаменах у школьников.

Подобные новости шокируют и заставляют работать воображение, которое пытается представить, до какого уровня абсурда в итоге дойдет либеральная политкорректность и чем обернется нынешнее торжество леваков (не левых — левым был Виктор Арнаутов) на Западе.

Обычно предполагаются те или иные экстремальные варианты дальнейшего движения по этому пути. Однако более вероятен противоположный вариант — откат Запада в обозримом будущем к традиционализму, причем в радикальных формах. Адепты идеологического прогресса интенсивно работают, создавая прочный фундамент для возвращения на доминирующие позиции наиболее консервативных установок.

Феминизм может сколь угодно горячо рассуждать о позитивности хиджаба как инструмента освобождения женщины от сексуальной объективации. Но это ни в малейшей степени не меняет реальность, в которой он представляет собой символ предуготованных женщине рамок, за которые она не имеет права выйти.

Либералы могут бескомпромиссно отстаивать права трансгендеров в спорте. Но в сухом остатке победы "трансгендерных женщин", переделанных из мужчин, на женских соревнованиях принижают женщин, свидетельствуют об их неспособности конкурировать с представителями сильного пола и в конечном счете о второсортности.

Юные американцы из школы имени Вашингтона не должны (да и не хотят) знать, какой огромный путь проделала их страна, какие усилия были приложены и какая цена уплачена за то, чтобы чернокожие и другие меньшинства были уравнены в правах с белыми. Ведь дети страдают от тяжелых сюжетов в произведении искусства, которое вынуждены видеть каждый день, и из-за этого получают плохие оценки.

Закономерно возникает вопрос, каким будет вклад молодых граждан в общественную жизнь Америки, когда они войдут во взрослую жизнь.

Сомнительно, что трепетные представители поколения снежинок найдут в себе силы добиваться поставленных целей, несмотря на всегда существующее сопротивление среды. Куда вероятнее, что они пополнят неумолимо растущие социальные низы американского общества и самой своей жизнью укрепят сохраняющиеся негативные стереотипы относительно чернокожих, индейцев, латиносов или "белого отребья".

Несколько сотен лет истории США множество людей своими жизнями доказывали несправедливость расовых, этнических и социальных предрассудков, принципиальную ошибочность официальной дискриминации и ограничений. Они боролись, стояли на своем, преодолевали все мыслимые и немыслимые препятствия, нередко платили огромную цену за то, к чему стремились.