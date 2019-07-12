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РИА Новости
Культура

Неизвестная Саудовская Аравия

Вчера, 13:35
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Одна из самых обособленных стран мира - Саудовская Аравия - открывает границы. В стране начинают развивать туризм и международное культурное сотрудничество. Живописные пейзажи и местные достопримечательности - в фотоленте Ria.ru.
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Программа "Видение 2030", принятая три года назад, предполагает диверсификацию экономики, изменения в обществе и развитие культурного диалога с другими государствами.

Вечерний пейзаж в Саудовской Аравии
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Программа "Видение 2030", принятая три года назад, предполагает диверсификацию экономики, изменения в обществе и развитие культурного диалога с другими государствами.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Страна занимает большую часть Аравийского полуострова, который сегодня представляет огромный интерес для археологов.

Городской пейзаж в Саудовской Аравии
2 из 12

Страна занимает большую часть Аравийского полуострова, который сегодня представляет огромный интерес для археологов.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Эксперты уверены: европейские зрители мало знают о местной культуре, которая предшествовала появлению Ислама и в какой-то степени явилась историческим обоснованием рождения в Аравии новой религии.

Один из музеев королевства Саудовская Аравия
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Эксперты уверены: европейские зрители мало знают о местной культуре, которая предшествовала появлению Ислама и в какой-то степени явилась историческим обоснованием рождения в Аравии новой религии.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Согласно традициям, на священные темы говорить с помощью изобразительного языка неприлично. Однако в стране активно развивается современное искусство.

Инсталляция на выставке современного искусства
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Согласно традициям, на священные темы говорить с помощью изобразительного языка неприлично. Однако в стране активно развивается современное искусство.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Абстрактный язык оказался близок и саудовским художникам, и зрителям.

Посетители на выставке современного искусства в Саудовской Аравии
5 из 12

Абстрактный язык оказался близок и саудовским художникам, и зрителям.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

В стране, где совсем недавно женщинам разрешили водить автомобили, уже давно активно работают женщины-художницы.

Выставка современного искусства в одном из музеев Саудовской Аравии
6 из 12

В стране, где совсем недавно женщинам разрешили водить автомобили, уже давно активно работают женщины-художницы.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Одна из них - Захра аль-Гамади - представляет в этом году свой проект в национальном павильоне Саудовской Аравии на Венецианской биеннале.

Проект Захры аль-Гамади для Павильона Саудовской Аравии на Венецианской биеннале 2019
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Одна из них - Захра аль-Гамади - представляет в этом году свой проект в национальном павильоне Саудовской Аравии на Венецианской биеннале.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Еще недавно художники были вынуждены уезжать учиться заграницу - в местных университетах не было специальных факультетов. Однако сейчас ситуация меняется.

Посетитель на выставке современного искусства в одной из галерей Саудовской Аравии
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Еще недавно художники были вынуждены уезжать учиться заграницу - в местных университетах не было специальных факультетов. Однако сейчас ситуация меняется.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Чуть более года назад в стране появилось отдельное министерство культуры, первый кинотеатр, активно развивается и музейное дело. Власти планируют строительство оперного театра.

Здание Национального музея Саудовской Аравии
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Чуть более года назад в стране появилось отдельное министерство культуры, первый кинотеатр, активно развивается и музейное дело. Власти планируют строительство оперного театра.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

В 2017 году открылся Центр Мировой Культуры короля Абдулазиза (Ithra) в Дахране, где есть музей, детский музей, библиотека, кинотеатр, театр, выставочные залы.

Концерт симфонической музыки в Саудовской Аравии
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В 2017 году открылся Центр Мировой Культуры короля Абдулазиза (Ithra) в Дахране, где есть музей, детский музей, библиотека, кинотеатр, театр, выставочные залы.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Страна известна своими уникальными древними объектами, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.

Горный пейзаж в Саудовской Аравии
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Страна известна своими уникальными древними объектами, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии

Саудовская Аравия намерена активно развивать культурное сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере археологии. Сейчас раскопки идут более чем на 40 объектах и более 10 тысяч еще ждут своей очереди.

На улице одного из городов Саудовской Аравии
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Саудовская Аравия намерена активно развивать культурное сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере археологии. Сейчас раскопки идут более чем на 40 объектах и более 10 тысяч еще ждут своей очереди.

© Фото : предоставлено министерством культуры Саудовской Аравии
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КультураСаудовская Аравия культурный обмен
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