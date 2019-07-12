Неизвестная Саудовская Аравия

Программа "Видение 2030", принятая три года назад, предполагает диверсификацию экономики, изменения в обществе и развитие культурного диалога с другими государствами.
Программа "Видение 2030", принятая три года назад, предполагает диверсификацию экономики, изменения в обществе и развитие культурного диалога с другими государствами.
Страна занимает большую часть Аравийского полуострова, который сегодня представляет огромный интерес для археологов.
Страна занимает большую часть Аравийского полуострова, который сегодня представляет огромный интерес для археологов.
Эксперты уверены: европейские зрители мало знают о местной культуре, которая предшествовала появлению Ислама и в какой-то степени явилась историческим обоснованием рождения в Аравии новой религии.
Эксперты уверены: европейские зрители мало знают о местной культуре, которая предшествовала появлению Ислама и в какой-то степени явилась историческим обоснованием рождения в Аравии новой религии.
Согласно традициям, на священные темы говорить с помощью изобразительного языка неприлично. Однако в стране активно развивается современное искусство.
Согласно традициям, на священные темы говорить с помощью изобразительного языка неприлично. Однако в стране активно развивается современное искусство.
Абстрактный язык оказался близок и саудовским художникам, и зрителям.
Абстрактный язык оказался близок и саудовским художникам, и зрителям.
В стране, где совсем недавно женщинам разрешили водить автомобили, уже давно активно работают женщины-художницы.
В стране, где совсем недавно женщинам разрешили водить автомобили, уже давно активно работают женщины-художницы.
Одна из них - Захра аль-Гамади - представляет в этом году свой проект в национальном павильоне Саудовской Аравии на Венецианской биеннале.
Одна из них - Захра аль-Гамади - представляет в этом году свой проект в национальном павильоне Саудовской Аравии на Венецианской биеннале.
Еще недавно художники были вынуждены уезжать учиться заграницу - в местных университетах не было специальных факультетов. Однако сейчас ситуация меняется.
Еще недавно художники были вынуждены уезжать учиться заграницу - в местных университетах не было специальных факультетов. Однако сейчас ситуация меняется.
Чуть более года назад в стране появилось отдельное министерство культуры, первый кинотеатр, активно развивается и музейное дело. Власти планируют строительство оперного театра.
Чуть более года назад в стране появилось отдельное министерство культуры, первый кинотеатр, активно развивается и музейное дело. Власти планируют строительство оперного театра.
В 2017 году открылся Центр Мировой Культуры короля Абдулазиза (Ithra) в Дахране, где есть музей, детский музей, библиотека, кинотеатр, театр, выставочные залы.
В 2017 году открылся Центр Мировой Культуры короля Абдулазиза (Ithra) в Дахране, где есть музей, детский музей, библиотека, кинотеатр, театр, выставочные залы.
Страна известна своими уникальными древними объектами, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.
Страна известна своими уникальными древними объектами, многие из которых находятся под охраной ЮНЕСКО.
Саудовская Аравия намерена активно развивать культурное сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере археологии. Сейчас раскопки идут более чем на 40 объектах и более 10 тысяч еще ждут своей очереди.
Саудовская Аравия намерена активно развивать культурное сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере археологии. Сейчас раскопки идут более чем на 40 объектах и более 10 тысяч еще ждут своей очереди.