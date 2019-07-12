Неизвестная Саудовская Аравия

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Саудовская Аравия намерена активно развивать культурное сотрудничество с Россией, в том числе и в сфере археологии. Сейчас раскопки идут более чем на 40 объектах и более 10 тысяч еще ждут своей очереди.