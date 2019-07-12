Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.

Согласно отчету полиции, туристку нашли в неадекватном состоянии. Что именно послужило причиной вызова полиции, не уточняется.

Стражи порядка попытались поговорить с россиянкой, но она не успокаивалась и отказывалась сообщить свое имя. Тогда было принято решение доставить туристку в психиатрическую лечебницу. По дороге она вела себя неспокойно и пыталась оказывать сопротивление.

Полицейские выяснили, что россиянка находится на Бали две недели. Врачи предположили, что у нее депрессия. По их словам, это не редкость, поскольку туристы часто впадают в такое состояние из-за отсутствия денег.