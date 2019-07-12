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РИА Новости
Туризм

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

03:44
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© Depositphotos / lucidwatersДепрессия
Депрессия
© Depositphotos / lucidwaters
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Согласно отчету полиции, туристку нашли в неадекватном состоянии. Что именно послужило причиной вызова полиции, не уточняется.
Стражи порядка попытались поговорить с россиянкой, но она не успокаивалась и отказывалась сообщить свое имя. Тогда было принято решение доставить туристку в психиатрическую лечебницу. По дороге она вела себя неспокойно и пыталась оказывать сопротивление.
Полицейские выяснили, что россиянка находится на Бали две недели. Врачи предположили, что у нее депрессия. По их словам, это не редкость, поскольку туристы часто впадают в такое состояние из-за отсутствия денег.
После того, как девушка придет в себя, ее передадут дипломатам и, возможно, отправят домой.
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