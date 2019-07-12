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РИА Новости
Культура

Дмитрий Шепелев рассказал, как путешествует с сыном на самолете

01:04
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дмитрий Шепелев опубликовал в Инстаграме ролик, в котором рассказал о своих правилах авиапутешествий с маленьким ребенком, которые могут пригодиться в период летних отпусков. Телеведущий воспитывает их с Жанной Фриске сына Платона.
"У меня сегодня очередной перелет. Сейчас многие, конечно, везут детей отдыхать. Поэтому хочу поделиться с вами пятью правилами путешествия с ребенком. А в ответ очень интересно услышать ваши", - обратился Шепелев к своим подписчикам.
Он рассказал, что не дает своему шестилетнему сыну Платону молоко - ни до, ни во время полета, собирает рюкзак с игрушкой, книжкой и раскраской, закачивает в гаджет мультфильмы.
"И наконец, правило номер пять. Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется "убить" грузчика, даже если понос и одновременно рвота️ - спокойствие, только спокойствие", - заключил он.
Телеведущий Дмитрий Шепелев
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