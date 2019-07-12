Дмитрий Шепелев рассказал, как путешествует с сыном на самолете

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Дмитрий Шепелев опубликовал в Инстаграме ролик, в котором рассказал о своих правилах авиапутешествий с маленьким ребенком, которые могут пригодиться в период летних отпусков. Телеведущий воспитывает их с Жанной Фриске сына Платона.

"У меня сегодня очередной перелет. Сейчас многие, конечно, везут детей отдыхать. Поэтому хочу поделиться с вами пятью правилами путешествия с ребенком. А в ответ очень интересно услышать ваши", - обратился Шепелев к своим подписчикам.

Он рассказал, что не дает своему шестилетнему сыну Платону молоко - ни до, ни во время полета, собирает рюкзак с игрушкой, книжкой и раскраской, закачивает в гаджет мультфильмы.