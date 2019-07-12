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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой

Вчера, 12:00
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Бей. Беги!
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Вчера, 12:00
В сборной России по хоккею тренерская рокировка. Изменится ли что-то или от перемены мест слагаемых сумма не меняется? Кто в конце концов выиграл в громкой истории с переходами Сутормина? Клубы, болельщики или сам футболист? Может ли фигуристка Боброва еще передумать и что теперь делать ее партнеру Дмитрию Соловьеву?
01:30 Новый тренер хоккейной сборной РФ
13:00 Переходы Сутормина
22:00 Завершение карьеры фигуристки Екатерины Бобровой
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