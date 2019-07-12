Толстовку принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены

Леди Ди появлялась на публике в синем джемпере, чтобы помешать папарацци получить новые фотографии. "На каждой тренировке вокруг принцессы собирались журналисты со стремянками, камерами и объективами. Диана думала, что если будет носить одну и ту же кофту все время, то это безумие СМИ прекратится", – пояснила Риветт.