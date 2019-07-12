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РИА Новости
Культура

Толстовку принцессы Дианы продали в десять раз дороже стартовой цены

Вчера, 20:07
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© AFP 2019 / Johnny EggittПринцесса Диана в ноябре 1995
Принцесса Диана в ноябре 1995
© AFP 2019 / Johnny Eggitt
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Знаменитый свитшот принцессы Дианы, который она надевала на занятия спортом три раза в неделю, продали на аукционе PR Auction в Бостоне за 53,5 тысячи долларов, сообщает Mirror.
Толстовку выставила на продажу личный тренер принцессы Дженни Риветт. Торги начались с пяти тысяч долларов.
Леди Ди появлялась на публике в синем джемпере, чтобы помешать папарацци получить новые фотографии. "На каждой тренировке вокруг принцессы собирались журналисты со стремянками, камерами и объективами. Диана думала, что если будет носить одну и ту же кофту все время, то это безумие СМИ прекратится", – пояснила Риветт.
Джемпер c логотипом Fly Lady подарил леди Ди миллиардер Ричард Брэнсон, основатель авиакомпании Virgin Atlantic. За несколько месяцев до смерти принцесса отдала его своему личному тренеру.
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КультураСтиль жизниНовости культурыДиана, принцесса УэльскаяРичард Брэнсон
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