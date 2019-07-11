Вблизи Командорских островов произошло землетрясение

"Сейсмическое событие магнитудой 4,8 произошло в акватории Тихого океана в пятницу утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 40 километров примерно в 100 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова)", - сказал собеседник агентства.