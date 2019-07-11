В ГД внесли проект о наказании за несообщение о преступлениях против жизни

Санкция статьи предполагает штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.