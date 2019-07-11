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2019-07-11T23:43Z
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РИА Новости

В ГД внесли проект о наказании за несообщение о преступлениях против жизни

Вчера, 23:43
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Законопроект о штрафах и тюремных сроках за несообщение о преступлениях, аналогичных октябрьской керченской трагедии, внесен в Госдуму, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Проект предполагает дополнить главу 31 Уголовного кодекса статьей 316.1 "Несообщение о преступлениях против жизни при отягчающих обстоятельствах".
Санкция статьи предполагает штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев, либо до года принудительных работ, либо до года лишения свободы.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
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