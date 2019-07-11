В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков

"При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БПЛА, и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по населенным пунктам. Благодаря слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения, украинский БЛА был уничтожен", - сообщил Филипоненко.