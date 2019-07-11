В ЛНР заявили, что сбили беспилотник, корректировавший огонь силовиков

ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректирующий огонь по населенным пунктам ЛНР, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
"При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БПЛА, и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по населенным пунктам. Благодаря слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения, украинский БЛА был уничтожен", - сообщил Филипоненко.
Он уточнил, что фото- и видеоматериалы со сбитого аппарата изучаются специалистами народной милиции ЛНР.