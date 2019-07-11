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РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил российский паспорт

Вчера, 23:24
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© РИА Новости / Потапова ОлесяЖитель ЛНР ветеран ВОВ Василий Трофименко получил паспорт РФ
Житель ЛНР ветеран ВОВ Василий Трофименко получил паспорт РФ
© РИА Новости / Потапова Олеся
НОВОШАХТИНСК (Ростовская область), 11 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Василий Трофименко из Луганска получил российский паспорт в специализированном центре по выдаче паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики в российском Новошахтинске.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
"Теперь я рад, что добились этого. Это благодаря тому, что ЛНР и ДНР стали ближе (к России), подружились, и теперь такая возможность есть. Это стало настоящим подарком", - сказал ветеран журналистам.
Он рассказ, что в 1945 году дошел до Берлина в рядах Советской армии и до сих пор считает себя гражданином Советского союза и соответственно России, как правопреемницы СССР. Ветеран уточнил, что единственный родной человек, который у него остался – это внучка, которая живет в России, и он очень рад, что они с внучкой снова граждане одной страны.
"Как я был ветераном, так я и останусь ветераном ВОВ. Буду бороться за дружбу между Советским союзом - в лице России, правопреемницы Советского союза, и Луганской народной республикой", - сказал Трофименко.
Жители ДНР ожидают в очереди за российскими паспортами в отделении по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское
14 июня, 15:19
В МВД рассказали о заявлениях от жителей Донбасса на российское гражданство
Ветеран поблагодарил всех, кто помог ему в сборе и оформлении документов.
Фронтовик потом рассказал РИА Новости, что получить российский паспорт было его мечтой, теперь он мечтает к 75-й годовщине Победы побывать в Берлине.
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