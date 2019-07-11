Ветеран Великой Отечественной войны из Луганска получил российский паспорт

НОВОШАХТИНСК (Ростовская область), 11 июл - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Василий Трофименко из Луганска получил российский паспорт в специализированном центре по выдаче паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики в российском Новошахтинске.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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"Теперь я рад, что добились этого. Это благодаря тому, что ЛНР и ДНР стали ближе (к России), подружились, и теперь такая возможность есть. Это стало настоящим подарком", - сказал ветеран журналистам.

Он рассказ, что в 1945 году дошел до Берлина в рядах Советской армии и до сих пор считает себя гражданином Советского союза и соответственно России, как правопреемницы СССР. Ветеран уточнил, что единственный родной человек, который у него остался – это внучка, которая живет в России, и он очень рад, что они с внучкой снова граждане одной страны.

"Как я был ветераном, так я и останусь ветераном ВОВ. Буду бороться за дружбу между Советским союзом - в лице России, правопреемницы Советского союза, и Луганской народной республикой", - сказал Трофименко.

Ветеран поблагодарил всех, кто помог ему в сборе и оформлении документов.