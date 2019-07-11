Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Трое пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, на автодороге Навашино - Муром водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и произвёл столкновение с фурой. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.