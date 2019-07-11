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РИА Новости

Под Нижним Новгородом четыре человека погибли в ДТП с фурой

Вчера, 23:03
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Трое пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с фурой в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в Навашинском районе Нижегородской области в четверг около 21:30.
"По предварительной информации, на автодороге Навашино - Муром водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и произвёл столкновение с фурой. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Следователи ОВД и сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства ДТП.
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