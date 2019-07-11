ХАРТУМ, 11 июл — РИА Новости. В Судане произошла попытка госпереворота, сообщили в эфире местного телевидения.
"Попытка предотвращена", — объявили в Переходном военном совете Судана.
Никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не приводится.
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Ранее военные и оппозиция провели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить этой структурой будут поочередно военнослужащие и гражданские.
Переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму. Править страной стал сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.