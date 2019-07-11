Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 11 июл — РИА Новости. В Судане произошла попытка госпереворота, сообщили в эфире местного телевидения.

"Попытка предотвращена", — объявили в Переходном военном совете Судана.

Никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не приводится.

Ранее военные и оппозиция провели переговоры по выходу из политического кризиса и составу суверенного совета. Согласно достигнутой договоренности, руководить этой структурой будут поочередно военнослужащие и гражданские.

Переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президента Омара аль-Башира отстранили от власти, а позднее поместили в тюрьму. Править страной стал сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.